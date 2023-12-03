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14:14, 3 декабря 2023Россия

ВСУ потеряли до 250 военных при атаке на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении
Начало событий в новости Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Российские военные при поддержке огня артиллерии отбросили 60-ю механизированную бригаду ВСУ у Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР), 63-й и 12-й бригады ВСУ в окрестностях Серебрянского лесничества.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих.

Также российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении. Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось предотвратить нападение штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.

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      Любовь Ширижик
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