ВСУ потеряли до 250 военных при атаке на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Начало событий в новости Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Российские военные при поддержке огня артиллерии отбросили 60-ю механизированную бригаду ВСУ у Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР), 63-й и 12-й бригады ВСУ в окрестностях Серебрянского лесничества.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих.

Также российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении. Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось предотвратить нападение штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.