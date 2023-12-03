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14:20, 3 декабря 2023Бывший СССР

Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Российские войска предотвратили атаку ВСУ в районе населенного пункта Вербовое

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось предотвратить нападение штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.

Кроме того, потерпела поражение живая сила 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. «Потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу.

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      Екатерина Ештокина
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