Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
Российские войска предотвратили атаку ВСУ в районе населенного пункта Вербовое
Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
Отмечается, что подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось предотвратить нападение штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое.
Кроме того, потерпела поражение живая сила 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. «Потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении.
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу.