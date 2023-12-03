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01:01, 3 декабря 2023Мир

В Венгрии заявили о нежелании участвовать в разборках Украины

Ковач заявил о нежелании Венгрии быть во внутриполитических разборках Украины

Фото: Unsplash

Венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач заявил, что страна не намерена участвовать во внутриполитических разборках Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Ковач заявил о нежелании Венгрии быть во внутриполитических разборках Украины и подчеркнул, что эти дела касаются президента страны Владимира Зеленского.

«Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — отметил он.

Ранее экс-президента Украины Петра Порошенко отказались выпускать за границу государства. По утверждению пятого президента Украины, он отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в Польшу. При этом Порошенко указал на возможную связь произошедшего с офисом президента.

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      Марина Совина
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