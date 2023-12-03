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01:33, 3 декабря 2023Мир

ВВС Израиля выпустили авиабомбы по Дамаску

Российские «Панцири» и «Буки» сбили авиабомбы ВВС Израиля, выпущенные по Дамаску

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в ночь на субботу, 2 декабря, нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам близ Дамаска. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, пишет ТАСС.

Удары наносились с 01:33 до 01:39 по московскому времени. «Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаск», — указал Кулить.

По словам военного, большинство авиабомб были сбиты российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и системой противовоздушной обороны (ПВО). Кулить уточнил, что речь идет о комплексах «Панцирь-С» и «Бук-М2Э». Жертв и пострадавших нет.

12 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке по объектам террористической инфраструктуры в Сирии.

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      Марина Совина
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