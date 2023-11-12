Израиль атаковал объекты в Сирии

ЦАХАЛ нанес удары по объектам в Голанских высотах в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила об атаке по объектам террористической инфраструктуры в Сирии. Отмечается, что она была совершена в ответ на атаку в сторону Голанских высот.

«Недавно самолет армии Израиля нанес удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу», — сказано в сообщении.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал, что ХАМАС теряет контроль над Газой. По его словам, за три дня город покинули 200 тысяч человек. Он добавил, что мирное население уходит из северной части анклава, где идут боевые действия, вопреки инструкциям ХАМАС. Палестинское радикальное движение, как полагают израильские военные, прикрывается гражданскими как живым щитом и препятствует их эвакуации.