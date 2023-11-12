В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой

ЦАХАЛ: ХАМАС теряет контроль над Газой, за три дня ее покинули 200 тыс. человек

ХАМАС теряет контроль над Газой, за три дня город покинули 200 тысяч человек. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Множество людей покидают Газу в последние дни из-за того, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора», — уточнил офицер.

Хагари добавил, что мирное население уходит из северной части анклава, где идут боевые действия, вопреки инструкциям ХАМАС. Палестинское радикальное движение, как полагают израильские военные, прикрывается гражданскими как живым щитом и препятствует их эвакуации.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что в ходе ожесточенных боев с палестинскими силами израильские военные были остановлены в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа.

В ЦАХАЛ в свою очередь заявили, что о взятии под контроль опорных пунктов радикального палестинского движения ХАМАС на анклава.