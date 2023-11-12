ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников

Reuters: ХАМАС решило приостановить переговоры об освобождении заложников

В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой

Начало событий в новости В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой

Радикальное палестинское движение ХАМАС решило приостановить переговоры об освобождении заложников на фоне ситуации у медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

В районе больницы развернулись ожесточенные бои, в ходе которых палестинские силы остановили Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Бойцы палестинских формирований оказали сопротивление израильским военным более чем на пяти направлениях в Газе, сформировав «мощную линию обороны», а отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду.

Также ХАМАС уничтожил несколько израильских танков.

В свою очередь официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что палестинские формирования теряют контроль над Газой, за три дня город покинули 200 тысяч человек.