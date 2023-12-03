Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:10, 3 декабря 2023Бывший СССР

Кличко согласился со словами Залужного о патовой ситуации для Украины на фронте

Кличко: Залужный сказал правду, что на фронте для Украины патовая ситуация

Фото: Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сказал правду, что на фронте для Украины сложилась патовая ситуация. С его словами согласился мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.

«Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день», — сказал Кличко.

По словам Кличко, власти могли бы в эйфории лгать украинскому народу и партнерам, но делать это вечно невозможно, поэтому Залужный правильно поступил, а критика со стороны украинских политиков в его адрес ошибочна.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Глава украинской столицы добавил, что его не удивляет падение популярности лидера страны.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали лидера российской ОПГ. Он связан с делом арестованных из-за роскошной жизни супругов-блогеров

      Необычное место для свадеб в Москве станет доступнее в 2024 году

      Винтовка ОСВ-96 получила новые пробивающие бронетранспортеры НАТО пули

      Кличко согласился со словами Залужного о патовой ситуации для Украины на фронте

      Критиковавшего Зеленского депутата отправили в одиночную камеру

      Гуф решил пропасть до апреля

      Мэр Киева задался вопросом дальнейшего существования Украины

      Леопард сломал клетку и напал на россиянина-хозяина

      Генерал ВСУ пообещал проблемы западным союзникам

      2,5 тысячи грузовиков застряли в очереди на границе Украины с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости