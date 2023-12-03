Кличко согласился со словами Залужного о патовой ситуации для Украины на фронте

Кличко: Залужный сказал правду, что на фронте для Украины патовая ситуация

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сказал правду, что на фронте для Украины сложилась патовая ситуация. С его словами согласился мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.

«Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день», — сказал Кличко.

По словам Кличко, власти могли бы в эйфории лгать украинскому народу и партнерам, но делать это вечно невозможно, поэтому Залужный правильно поступил, а критика со стороны украинских политиков в его адрес ошибочна.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Глава украинской столицы добавил, что его не удивляет падение популярности лидера страны.