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11:08, 3 декабря 2023Бывший СССР

Мэр Киева прокомментировал падение популярности Зеленского

Мэр Киева Кличко: Зеленский расплачивается за допущенные ошибки

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. С таким комментарием в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten выступил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главы украинской столицы, его не удивляет падение популярности президента. «Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил», — заявил Кличко.

Мэр Киева отметил, что граждане задаются вопросом о том, почему украинская сторона оказалась не готова к конфликту с российской. «Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи», — заявил он.

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Кличко согласился со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что российско-украинский конфликт зашел в тупик. «Иногда люди не хотят слышать правду», — добавил мэр.

Залужный также в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. По его словам, достигнут такой уровень технологий, который ставит украинских военных в тупик, и изменить положение сможет только резкий технологический скачок. Зеленский не согласился с этим мнением.

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      Иван Потапов
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