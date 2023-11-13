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17:00, 13 ноября 2023Бывший СССР

На Украине взялись за генералов ВСУ. В Киеве заявили о подготовке уголовных дел

Депутат Рады Гончаренко: по генералам ВСУ проведут процессуальные действия
СюжетМинобороны:

Фото: Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

На Украине взялись за высокопоставленных военных Вооруженных сил республики. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам [Вооруженных сил Украины]. Банковая (офис президента республики — прим. "Ленты.ру") делает свой ход», — написал украинский парламентарий в своих соцсетях.

Генералов ВСУ уже начали увольнять

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский начал проводить кадровые перестановки в ВСУ. Украинский лидер назначил новым командующим Силами специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука. Ранее эту должность занимал Виктор Хоренко. Экс-командующий утверждает, что ему неизвестны причины увольнения. Объяснить их не смог также и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Фото: РИА Новости

До этого Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны (ТРО) ВСУ и назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича — с 2022 года он был начальником штаба восточной группировки войск, а до этого занимал пост заместителя командующего сухопутными войсками. Его предшественник Игорь Танцюра занимал пост командующего Сил ТРО с мая 2022 года.

В середине сентября на Украине уволили сразу всех замминистра обороны. Депутат Гончаренко объяснил решение антикоррупционной борьбой перед визитом Зеленского в США. Новых заместителей главы Минобороны республики назначили в октябре.

В США заявили о войне Зеленского со своими генералами

Обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что Зеленский находится в состоянии войны со своими генералами. Брайен указал, что Зеленский сделал выговор главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который ранее заявил изданию The Economist, что конфликт на Украине зашел в тупик и в нем не ожидается серьезного прорыва.

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

О конфликте Зеленского с Залужным сообщал и бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, президент республики и главком ВСУ не согласны друг с другом по поводу действий украинских войск на фронте.

Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация

Алексей Арестовичэкс-советник главы офиса президента Украины

Несмотря на все слухи, руководство Украины опровергало любые заявления о ссоре в военном руководстве страны. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, у руководства существует единая позиция и она заключается в вере в успех украинской армии.

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