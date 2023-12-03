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14:54, 3 декабря 2023Россия

Россиян предупредили о возможном распространении китайского вируса-мутанта

Вирусолог Ларичев допустил приход китайского вируса-мутанта в Россию
СюжетМасочный режим:

Фото: Unsplash

Вирусолог Виктор Ларичев допустил вероятность распространения китайского вируса-мутанта в России, однако призвал не опасаться его. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, российские специалисты пока не могут сказать о том, какое это заболевание — вирусное или бактериальное. Но не стоит его бояться, так как нет данных о высокой летальности, заметил эксперт. «Переболеем — и все пройдет», — считает Ларичев.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также призывает россиян не паниковать в связи с возможным приходом вируса. По его словам, китайские исследователи ничего нового пока не нашли: они выявляют у заболевших известные возбудители респираторных заболеваний.

Эксперт указал на высокий уровень китайских специалистов, поэтому склонен доверять им. Тем не менее в России будут следить за развитием эпидемиологической ситуации.

27 ноября Министерство здравоохранения Китая заявило, что всплеск заболеваний вызван гриппом и другими известными болезнями, а не новым вирусом. Власти посоветовали соблюдать масочный режим и сосредоточиться на предотвращении болезней в людных местах, прежде всего в школах. Для Китая данная волна заболеваний в зиму является первой после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

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      Любовь Ширижик
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