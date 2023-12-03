Лукашенко прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином

«Пул первого»: Лукашенко прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пекин. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Борт №1 приземлился в Пекине», — говорится в сообщении Telegram-канала, близкого к пресс-службе белорусского президента.

Отмечается, что Лукашенко проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своей двухдневной поездки в Китай, чтобы обсудить вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества с КНР.

Ранее сербский лидер Александр Вучич выразил желание пригласить Лукашенко в Белград с официальным визитом в следующем году. По словам Вучича, он хотел бы обсудить все проблемы в двусторонних отношениях между Сербией и Белоруссией.