Лукашенко встретится с Си Цзиньпином

Лукашенко посетит Китай 3-4 декабря и проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Китай 3-4 декабря и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что главы государств обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также у белорусского лидера в рамках визита запланирован ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что хотел бы пригласить и организовать официальный визит Лукашенко в Белград. Он выразил надежду, что визит состоится после выборов в стране, уже в 2024 году.