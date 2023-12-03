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09:24, 3 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко встретится с Си Цзиньпином

Лукашенко посетит Китай 3-4 декабря и проведет переговоры с Си Цзиньпином
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik/ P avel Bednyakov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Китай 3-4 декабря и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что главы государств обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также у белорусского лидера в рамках визита запланирован ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что хотел бы пригласить и организовать официальный визит Лукашенко в Белград. Он выразил надежду, что визит состоится после выборов в стране, уже в 2024 году.

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