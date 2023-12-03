Назван приоритет председательства России в БРИКС
МИД: рост расчетов в нацвалютах — приоритет председательства России в БРИКССюжетСаммит БРИКС
Рост расчетов в национальных валютах — приоритет председательства России в БРИКС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.
Россия будет в 2024 году председательствовать в БРИКС — организации, объединяющей в настоящее время Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С 1 января состав пополнят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Приглашение вступить также поступало Аргентине, но там после президентских выборов пока не готовы включиться в работу БРИКС. Саммит глав государств объединения пройдет в Казани.