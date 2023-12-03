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13:41, 3 декабря 2023Среда обитания

Названо число испытывающих влияние глобального потепления людей

ВОЗ: более трех миллиардов людей испытывают влияние глобального потепления

Фото: Gregory Atkats / Unsplash

В настоящее время более трех миллиардов людей испытывают влияние глобального потепления. С такой оценкой выступила специальный посланник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам изменения климата и здравоохранения Ванесса Керри. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления во время Дня здоровья на климатической конференции ООН (COP28) в Дубае Керри заявила, что на Земле каждые четыре секунды из-за связанных с экологическими последствиями проблем уходит из жизни один человек. По ее словам, сложившуюся ситуацию можно было бы предотвратить.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался, что человечество столкнулось с климатическим коллапсом. Он указал, что 2023 год станет самым жарким в истории планеты.

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      Иван Потапов
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