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06:48, 3 декабря 2023Мир

В США назвали необходимым импичмент Байдену

Спикер Конгресса США Джонсон назвал импичмент Байдену необходимым шагом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду продвинуться с официальным голосованием по делу об импичменте президенту США Джо Байдену. Его слова приводит ТАСС.

Джонсон назвал импичмент Байдену необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов его семьи. Он рассказал, что вместе с представителем Палаты представителей Элизой Стефаник дважды работал в команде защиты экс-президента США Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали эту процедуру «в наглых, партийных политических целях».

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«Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело», — отметил он.

Джонсон добавил, что некоторые комитеты по юрисдикции выполняют огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов. Но Белый дом скрывает тысячи страниц доказательств.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США собрались голосовать по импичменту Байдену. Предполагается, что процедура может состояться в ближайшие недели.

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      Марина Совина
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