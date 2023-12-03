Оппозиция в Германии потребовала прекратить выплаты новым украинским беженцам

Премьер Баварии Зедер потребовал прекратить выплаты новым украинским беженцам

Премьер Баварии и лидер оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер потребовал прекратить выплаты новым украинским беженцам. Об этом сообщает издание Stern.

Зедер подчеркнул, что отменять выплаты ранее приехавшим беженцам незаконно, однако вновь прибывшим украинцем следует перестать предоставлять пособие. «Всем остальным, кто приезжает к нам, нужно давать социальное пособие через пять лет, а не через полтора года», — сказал политик.

В ноябре Зедер заявил, что в настоящее время Германия находится в «тяжелом государственном кризисе» на фоне бюджетных проблем.