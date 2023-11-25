В Германии заявили о тяжелом государственном кризисе

Премьер Баварии Зёдер: Германия находится в серьезном государственном кризисе

В настоящее время Германия находится в «тяжелом государственном кризисе» на фоне бюджетных проблем. Об этом заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, передает ТАСС.

Он отметил, что у правящей коалиции нет «плана и головы» для того, чтобы решить возникшие у страны трудности. «Это правительство изжило себя», — высказался Зёдер. По его мнению, место кабмина в оппозиции.

Как уточняет агентство, ранее Министерство финансов Германии приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением Федерального конституционного суда страны, который признал неправомерным решение правительства перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой в 2021 году.

Ранее аналитики института изучения общественного мнения Forsa выяснили, что около 70 процентов немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется с кризисом в стране.