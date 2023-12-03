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05:37, 3 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные отразили атаки трех бригад ВСУ

Бойцы группировки российских войск «Центр» отразили атаки трех бригад ВСУ

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук рассказал об отражении бойцами атаки трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС.

«В районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелковой бригады группировки при поддержке огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — заявил он.

По его словам, таким образом было уничтожено более ста украинских солдат, еще восемь сдались в плен. Савчук добавил, что в результате контрбатарейной борьбы российским военным удалось подавить более 30 вражеских артиллерийских расчетов, трех боевых машин и четырех автомобилей.

Ранее польский журналист Влодек Калета заявил, что власти Украины сообщают об успехах ВСУ в зоне спецоперации России, однако эти слова не соответствуют действительности.

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      Марина Совина
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