Петиция о мобилизации депутатов Рады набрала необходимое число голосов

Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала необходимое число голосов

Петиция о необходимости провести мобилизацию украинских депутатов и чиновников набрала необходимое число голосов. На это обратили внимание РИА Новости.

Агентство отмечает, что необходимые 25 тысяч голосов собраны за три дня до окончания срока сбора подписей.

Соответствующее голосование стартовало 5 сентября. Его инициатором стал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Ранее также стало известно, что критиковавшего президента Украины Владимира Зеленского и обвиняемого в госизмене депутата Верховной Рады Александра Дубинского отправили в одиночную камеру.