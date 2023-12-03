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13:12, 3 декабря 2023Бывший СССР

Петиция о мобилизации депутатов Рады набрала необходимое число голосов

Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала необходимое число голосов

Фото: President of Ukraine / Globallookpress.com

Петиция о необходимости провести мобилизацию украинских депутатов и чиновников набрала необходимое число голосов. На это обратили внимание РИА Новости.

Агентство отмечает, что необходимые 25 тысяч голосов собраны за три дня до окончания срока сбора подписей.

Соответствующее голосование стартовало 5 сентября. Его инициатором стал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Ранее также стало известно, что критиковавшего президента Украины Владимира Зеленского и обвиняемого в госизмене депутата Верховной Рады Александра Дубинского отправили в одиночную камеру.

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      Иван Потапов
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