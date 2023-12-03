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12:01, 3 декабря 2023Бывший СССР

Критиковавшего Зеленского депутата отправили в одиночную камеру

Критиковавшего Зеленского депутата Рады отправили в одиночную камеру

Фото: MikeDotta / Shutterstock / Fotodom

Критиковавшего президента Украины Владимира Зеленского депутата Верховной Рады Александра Дубинского отправили в одиночную камеру. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что за внутренним помещением камеры установлено круглосуточное видеонаблюдение.

Ранее Дубинский заявил, что в Киевском СИЗО ему были нанесены телесные повреждения. В частности, ему могли сломать ребро. В украинской полиции опровергли утверждение депутата. Адвокаты Дубинского в ответ на заявление правоохранительных органов указали на отсутствие необходимой судебно-медицинской экспертизы.

В ноябре нардепа отправили в СИЗО из-за обвинения в госизмене.

По версии Службы безопасности Украины, Дубинский, работая на Россию под позывным Буратино, входил в преступную группу, задачами которой было расшатывание общественно-политической ситуации на Украине и дискредитация страны на международной арене.

Сам Дубинский утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано руководством Украины и является местью Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику.

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      Иван Потапов
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