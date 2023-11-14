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08:22, 14 ноября 2023Бывший СССР

Критиковавшего Зеленского депутата отправили в СИЗО

Обвиненный в госизмене украинский депутат Дубинский отправлен под стражу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Критиковавшего президента Украины Владимира Зеленского депутата Рады Александра Дубинского отправили в СИЗО на 60 суток. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Сообщается, что обвиненного в государственной измене депутата, отправили под стражу без возможности внести залог.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Дубинский якобы работал на Россию под позывным Буратино. Согласно материалам следствия, депутат входил в преступную группу, задачами которой были расшатывание общественно-политической ситуации на Украине и дискредитация страны на международной арене.

Сам Дубинский утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано руководством Украины и является местью Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику.

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      Алевтина Запольская
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