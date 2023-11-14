Критиковавшего Зеленского депутата отправили в СИЗО

Обвиненный в госизмене украинский депутат Дубинский отправлен под стражу

Критиковавшего президента Украины Владимира Зеленского депутата Рады Александра Дубинского отправили в СИЗО на 60 суток. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Сообщается, что обвиненного в государственной измене депутата, отправили под стражу без возможности внести залог.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Дубинский якобы работал на Россию под позывным Буратино. Согласно материалам следствия, депутат входил в преступную группу, задачами которой были расшатывание общественно-политической ситуации на Украине и дискредитация страны на международной арене.

Сам Дубинский утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано руководством Украины и является местью Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику.