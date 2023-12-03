В США предупредили Израиль о рисках поражения в секторе Газа

Шеф Пентагона Остин предупредил Израиль о рисках поражения в секторе Газа

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход конфликта на Ближнем Востоке. Заявление Остина опубликовано на сайте ведомства.

На Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии Остин подчеркнул, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о рисках поражения в секторе Газа. По его мнению, Израилю следует создать гуманитарные коридоры и обеспечить безопасность гражданским лицам.

«В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — отметил шеф Пентагона.

Ранее США выступили против призыва Израиля к жителям Газы покинуть регион. Об этом заявила вице-президент страны Камала Харрис. По ее мнению, единственным способом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства и передача сектора Газа под его контроль с условием международной поддержки.

