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14:03, 3 декабря 2023Путешествия

Россиянин побывал в Ташкенте и раскрыл секреты настоящего узбекского плова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Ташкенте, попробовал настоящий узбекский плов и раскрыл его главные секреты. Своим опытом он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации написал, что местные жители, которые делали плов в казане на улице, пригласили его присоединиться к столу. Они также поделились с россиянином нюансами приготовления блюда.

Узбеки рассказали блогеру, что в плов надо класть несколько видов моркови: оранжевую и желтую. У первой очень сильный аромат, а у второй — сладкий вкус. Они пояснили, что на первом этапе приготовления желтую морковь нарезают соломкой и обжаривают с мясом, а на втором — добавляют в казан рис и заливают воду. Только после этого в плов кладут оранжевую морковь.

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«На этом секреты не заканчиваются. Оказывается, и мясо должно быть специальное. Точнее говоря, для плова подходят только определенные куски — в них должно быть и достаточно жира, и обязательно должна быть косточка», — написал путешественник.

После дегустации блюда россиянин признался, что этот плов, приготовленный на улице Ташкента, был одним из самых вкусных в его жизни.

Ранее тревел-блогер описал поход в столовую Узбекистана фразой «поел за копейки». По словам путешественника, если турист хочет попробовать в среднеазиатской стране вкусную и недорогую еду, то в первую очередь ему надо искать ее на базаре.

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      Марина Черняк
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