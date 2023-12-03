Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ в серой зоне Запорожской области

Саперы ВС РФ уничтожили важный объект ВСУ в серой зоне Запорожской области

Российские саперы 539-го инженерно-саперного полка ВС России уничтожили важный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе рейда в серую зону Запорожской области. Об этом сообщил командир группы с позывным Сварог, передает РИА Новости.

По его словам, объект касался обеспечения передвижения сил украинских военных на ореховском направлении. «В данный момент передвижение противника сильно затруднено», — уточнил боец.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов рассказал об уничтожении бойцами до 110 солдат и трех автомобилей Вооруженных сил Украины.

