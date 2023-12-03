Бойцы группировки российских войск «Восток» уничтожили до 110 военных ВСУ

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов рассказал об уничтожении бойцами до 110 солдат и трех автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

По его словам, российским военным с помощью авиации и артиллерии удалось поразить пункты временной дислокации противника в Константиновке, Угледаре, а также в районе Макаровки. Помимо этого они применили тяжелые огнеметные системы, уничтожив опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.

«Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля», — подытожил Чехов.

Ранее польский журналист Влодек Калета заявил, что власти Украины сообщают об успехах ВСУ в зоне спецоперации России, однако эти слова не соответствуют действительности.