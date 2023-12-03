«Сердце не прятал за спины ребят» Умер Герой СССР Александр Солуянов, ставший образом «батяни-комбата» из хита «Любэ»

Умер Герой СССР Александр Солуянов, ставший образом «батяни-комбата»

Умер Герой СССР, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов. Об этом сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев.

Офицер, ставший образом «батяни-комбата» из известной песни, скончался в возрасте 69 лет. Причина смерти не уточняется. 19 декабря ему исполнилось бы 70 лет.

Александр Солуянов служил в Афганистане, лично участвовал во множестве военных операций, он пользовался уважением сослуживцев за желание сохранить жизнь бойцам и стремление первым идти в бой.

Герой СССР стал образом «батяни-комбата» из знаменитой песни «Любэ»

Как сообщала газета «Аргументы и факты», когда в середине 1990-х годов песня группы «Любэ» «Батяня-комбат» стала хитом, режиссер Никита Михалков решил снять для нее клип.

На главную роль искали офицера, который действительно «сердце не прятал за спины ребят», как пелось в композиции. Десантники в один голос назвали таковым Александра Солуянова, именно его пригласили на съемки.

Клип Михалкова в итоге не был снят, поскольку режиссер переключился на фильм «Сибирский цирюльник», рассказал в интервью изданию сам Солуянов.

Я был этому только рад. Образ комбата-батяни должен остаться собирательным. Сколько достойных офицеров было и в Афгане, и в Чечне. И сейчас, во время СВО! Александр Солуянов Герой СССР, генерал-майор ВДВ в отставке

В Афганистане офицер лично участвовал в 70 военных операциях, он постоянно искал нужные решения, чтобы сохранить жизни бойцов. Он раскрыл один из секретов, отметив, что любая задача будет поставлена подчиненными под сомнение, если они чувствуют, что их командир не готов умереть сам, идя в бой.

Сослуживцы вспоминали, что Солуянов всегда шел впереди своих солдат, хотя по рангу комбату этого не полагалось.

Солуянов говорил бойцам не по-уставному: «Я ведь за вашу жизнь отвечаю».

Гвардии сержант Анатолий Федоров вспомнил, как служил под командованием Солуянова в Афганистане. Его слова приводит портал международного патриотического интернет-проекта «Герои страны».

Отряд попал под огонь противника, их было 20 человек против 80. Командир в считанные секунды организовал круговую оборону, чтобы взять врага в кольцо.

Солуянов уберег от пуль своих подчиненных, но сам был ранен. Его бойцы в полный рост стояли плечом к плечу и стреляли короткими очередями.

Командир закричал: «Ложись!» А мы боялись пошевельнуться: а вдруг шальная пуля проскочит, а там — комбат, такой человек! «Ребята, — уже не по-уставному просит ребят Солуянов, — я ведь за вашу жизнь отвечаю...» Анатолий Федоров гвардии сержант

Военнослужащий отметил, что десантники стояли в полный рост, потому что чувствовали ответственность за жизнь своего командира. Из отряда Солуянова не погиб ни один человек, а оставшийся в живых противник разбежался.

Звание Героя СССР десантник получил за бои в Афганистане

Звание Героя СССР было присвоено Александру Солуянову 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Афганистане, где он командовал парашютно-десантным батальоном.

Также офицер награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалью «За отличие в воинской службе» 1-й степени.

С 1987 по 1991 год Солуянов был командиром 387-го отдельного учебного парашютного-десантного полка в городе Фергана Узбекской ССР, с 1991 года занял должность начальника штаба, а с 1992 года — начальника гарнизона.

Также с 1990 по 1995 год он являлся депутатом Верховного Совета Республики Узбекистан, заместителем председателя комитета по обороне, государственной безопасности и военной политике. В 1995 году военнослужащий вышел в отставку.

После этого Солуянов жил в Москве, а с 2004 по 2008 год занимал должность советника губернатора Рязанской области.

