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23:19, 3 декабря 2023Наука и техника

Стало известно о начале использования новых боеприпасов на российских БПЛА

Военкор Рожин: ВС РФ начали использовать новые боеприпасы на БПЛА

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Военный корреспондент Борис Рожин написал в своем Telegram-канале, что на российские БПЛА начали устанавливать новые боеприпасы.

«Кустарный термобарический боеприпас для "Герани". Ставится вместо обычного фугасного», — сообщил Рожин.

По его информации, противник «недоволен такими новшествами».

«Прелесть всей системы в том, что у нее есть огромный задел под модернизацию и модификации под различные задачи и типы поражающих эффектов», — добавил военкор.

Украинские и западные специалисты неоднократно говорили, что Россия обладает преимуществом в области применения беспилотников.

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      Марина Совина
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