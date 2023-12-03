Стало известно о начале использования новых боеприпасов на российских БПЛА

Военкор Рожин: ВС РФ начали использовать новые боеприпасы на БПЛА

Военный корреспондент Борис Рожин написал в своем Telegram-канале, что на российские БПЛА начали устанавливать новые боеприпасы.

«Кустарный термобарический боеприпас для "Герани". Ставится вместо обычного фугасного», — сообщил Рожин.

По его информации, противник «недоволен такими новшествами».

«Прелесть всей системы в том, что у нее есть огромный задел под модернизацию и модификации под различные задачи и типы поражающих эффектов», — добавил военкор.

Украинские и западные специалисты неоднократно говорили, что Россия обладает преимуществом в области применения беспилотников.