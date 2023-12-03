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10:22, 3 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взятом в плен российской ДРГ украинском пограничнике

«РВ»: российская ДРГ взяла в плен украинского пограничника под Черниговом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) взяла в плен сотрудника пограничной службы Украины в Черниговской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны».

По его информации, ДРГ зашла на позиции и ликвидировала украинских военных и сотрудников Госпогранслужбы.

В украинских СМИ причиной произошедшего назвали халатность бойцов на позиции, отсутствие контроля со стороны командования. Там также отметили серьезный опыт российских военных в проведении подобных операций.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю взяли в плен 14 украинских бойцов в Херсонской области. К какому подразделению противника относились взятые в плен военнослужащие, не уточнялось.

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