Необычное место для свадеб в Москве станет доступнее в 2024 году

Ракова: на станции метро «Маяковская» прошли завершающие сезон свадьбы

На станции метро «Маяковская» в метро Москвы поженились последние в 2023 году три пары. Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на локациях транспорта на 2024 год, в частности — на Северном речном вокзале. Там в 2024 году увеличили количество доступных слотов для свадеб в рамках проекта «Новые адреса счастья», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы создаем все условия для будущих молодоженов столицы, чтобы они смогли отпраздновать важное событие своей жизни в желанных интерьерах», — сказала вице-мэр. По ее словам, одна из таких площадок — станция метро «Маяковская», где в 2023 году поженились 23 пары.

Помимо метрополитена в Москве также доступна регистрация брака на Северном речном вокзале. В 2024 году там на 25 процентов увеличили количество слотов для регистрации. «Еще один необычным местом для регистрации брака стал Северный речной вокзал. Он пользуется популярностью у пар, поэтому в будущем году мы на четверть увеличили количество доступных слотов», — добавила Ракова.

Свадьбы в необычных местах Москвы традиционно проходят ночью. Это нужно для того, чтобы не мешать пассажиропотоку в дневное и дать возможность молодоженам насладиться праздником.

Следующая церемония бракосочетания на «Маяковской» состоится в одну из популярных зимних дат — 4 февраля 2024 года. Перед свадьбами станцию украшают — там появляется свадебная арка и стойка для колец, а на пути прибывают составы «Номерной» и «Москва-2020». После церемонии поезд «Москва-2020» становится фотозоной для создания памятных снимков.

Проведение свадьбы в необычном месте не требует дополнительных трат. Нужно оплатить только госпошлину в размере 350 рублей и лично подать заявление во Дворце бракосочетания №1.

Помимо станции метро и речного вокзала, молодожены выбрать такие площадки для свадьбы, как башни Москва-Сити, стадион «Спартак», «Москвариум», речной трамвайчик, колесо обозрения на ВДНХ. В Москве доступны десяти локаций, ознакомиться с каждой из них можно на сайте mos.ru.