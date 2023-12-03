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21:13, 3 декабря 2023Бывший СССР

Украинцам предложили выбрать нового главкома ВСУ

Депутат Безуглая предложила выбрать нового главкома ВСУ с помощью опроса
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного, предложила выбрать кандидата на его место с помощью опроса в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В качестве одного из вариантов она назвала бывшего командующего воздушно-десантными войсками страны генерал-лейтенанта Михаила Забродского, за которого проголосовало большинство респондентов. Его кандидатуру поддержали 94 человека, или 34 процента.

Депутат также призвала украинцев рассказать в комментариях, кого бы они хотели видеть на должности главкома. «Если менять Залужного, то на кого? Голосование — ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. (...) Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет. Если можно верховного главнокомандующего раскладывать на молекулы, то поразмыслить, как вырваться из "тупика"… получить реальный план 2024. Почему бы нет», — отметила она.

Ранее Безуглая заявила о необходимости наказать Залужного за неэффективность армии. По ее мнению, украинский генералитет и лично главнокомандующий препятствуют повышению эффективности войск, однако никто не несет за это наказания.

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      Марина Совина
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