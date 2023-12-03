Стало известно о прибыли США от поставок газа в ЕС

США благодаря санкциям заработали на продаже газа в ЕС более 50 миллиардов евро

Соединенные Штаты с февраля 2022 года поставили Европейскому союзу сжиженного природного газа (СПГ) почти на 66,7 миллиарда евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В ведомстве отметили, что начиная с февраля прошлого года ЕС за 20 месяцев купил у компаний в США примерно 61 миллиард кубометров газа на 66,7 миллиарда евро. В среднем это 3,1 миллиарда кубометров на 3,3 миллиарда евро в месяц, указали эксперты. До начала российской специальной военной операции (СВО) в среднем США поставляли в месяц 1,25 миллиарда кубометров газа на 725 миллионов евро.

Как подсчитали специалисты, «добавленная стоимость» газовых компаний США в Европе за этот период составила 36 миллиардов кубометров. За это европейцы заплатили 52,2 миллиарда евро. Кубометр газа им обошелся в два раза дороже, чем до СВО.

Ранее стало известно о планах ЕС сократить импорт газа из России до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году.