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08:33, 3 декабря 2023Мир

Стало известно о прибыли США от поставок газа в ЕС

США благодаря санкциям заработали на продаже газа в ЕС более 50 миллиардов евро
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты с февраля 2022 года поставили Европейскому союзу сжиженного природного газа (СПГ) почти на 66,7 миллиарда евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В ведомстве отметили, что начиная с февраля прошлого года ЕС за 20 месяцев купил у компаний в США примерно 61 миллиард кубометров газа на 66,7 миллиарда евро. В среднем это 3,1 миллиарда кубометров на 3,3 миллиарда евро в месяц, указали эксперты. До начала российской специальной военной операции (СВО) в среднем США поставляли в месяц 1,25 миллиарда кубометров газа на 725 миллионов евро.

Как подсчитали специалисты, «добавленная стоимость» газовых компаний США в Европе за этот период составила 36 миллиардов кубометров. За это европейцы заплатили 52,2 миллиарда евро. Кубометр газа им обошелся в два раза дороже, чем до СВО.

Ранее стало известно о планах ЕС сократить импорт газа из России до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году.

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      Марина Совина
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