Стало известно о планах ЕС в два раза сократить импорт газа из России

ЕС намерен сократить импорт газа из России до 40-45 млрд кубометров в 2023 году

Страны Европейского союза намерены сократить импорт российского природного газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента по итогам заседания целевой рабочей группы США — ЕС по энергетической безопасности.

На заседании также обсуждались вопросы диверсификации источников поставок природного газа в страны Европы и растущий объем торговли сжиженным природным газом между Соединенными Штатами и ЕС. В заявлении также говорится, что Вашингтон на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

Также стороны обсудили конкретные шаги Евросоюза по дальнейшему снижению спроса на газ, «в том числе за счет мер по повышению энергоэффективности».

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал «почти невыполнимой миссией» полный отказ от поставок российского газа. Несмотря на то что подземные хранилища газа стран Евросоюза сейчас заполнены до максимума за всю историю наблюдений, это не приведет к снижению стоимости топлива. Международное энергетическое агентство ожидает, что до 2027 года цены на газ в Европе составят в среднем не менее 450 долларов за тысячу кубометров.