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11:11, 16 октября 2023Экономика

Европа рекордно запаслась газом

GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли рекордных 97,89 %

Фото: Andrea De Silva / Reuters

К настоящему времени суммарные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ), расположенных в странах Евросоюза, достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений и составили 97,89 процента от общей вместимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это значение оказалось на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Предыдущий максимум был установлен 28 октября 2019 года, когда европейские ПХГ оказались заполнены на 97,84 процента от их суммарной вместимости.

Сейчас в европейских ПХГ находится в общей сложности 107,75 миллиарда кубометров газа. Таким образом, странам ЕС удалось выполнить требования властей блока о необходимости наполнить свои подземные хранилища на 90 процентов от их вместимости. При этом в Еврокомиссии (ЕК) рассчитывали достичь целевого значения лишь к ноябрю 2023 года.

В середине июля аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что европейским странам удастся успешно пройти отопительный сезон в том случае, если грядущая зима не будет экстремально холодной, а поставщики сжиженного газа (СПГ) будут стабильно выполнять контрактные обязательства. При этом в организации тогда уточнили, что даже 100-процентное заполнение местных ПХГ не будет гарантировать Европе безопасности от рисков новых перебоев в поставках и ценовых шоков.

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    Анатолий Акулов
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