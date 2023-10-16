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13:29, 16 октября 2023Экономика

Предсказано сохранение высоких цен на газ в Европе в ближайшие годы

МЭА: цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года, составив в среднем не менее 450 долларов за тысячу кубометров, следует из прогноза Международного энергетического агентства, на который ссылаются «Ведомости».

Как ожидается, в 2024 году цена на газ в Европе будет находиться в диапазоне от 500 до 535 долларов за тысячу кубометров. В последующие два года, предсказывают эксперты, на фоне ввода новых СПГ-заводов она начнет снижаться, но все равно останется на уровне, который более, чем вдвое превышает показатели 2016-2020 годов.

Ранее газ в Европе подорожал почти на 15 процентов на фоне снижения закупок Египтом у Израиля, произошедшего после приостановки добычи на месторождении Тамар из-за войны с группировкой ХАМАС. Страна использует часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальное предпочитает экспортировать в виде СПГ.

На фоне этого стало известно, что подземные хранилища газа (ПХГ) стран Евросоюза оказались заполненными на максимальные за всю историю наблюдений 97,89 процента, что сразу на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на 16 октября за последние пять лет. Сейчас в европейских ПХГ находится в общей сложности 107,75 миллиарда кубометров газа.

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    Дмитрий Воронин
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