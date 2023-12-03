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22:45, 3 декабря 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о раздражении граждан по отношению к властям

Подоляк: украинцев раздражают неудачи на фронте и коррупция
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Украинцев раздражают отсутствие успехов войск на поле боя и коррупция среди властей страны, признал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с агентством УНИАН.

По его словам, украинский народ также хочет получить ответы на «тяжелые вопросы» — «как, куда, зачем и какой ценой». «В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество», — заявил Подоляк.

Он рассказал, что украинцев, в частности, беспокоят коррупция и «странные заявления», которые периодически делают власти страны. Советник президента также отметил, что все это накладывается на тот факт, что прорыва по линии фронта не произошло. Он добавил, что украинское общество сейчас находится в депрессии из-за продолжающегося конфликта и стагнации.

Ранее украинский волонтер заявил, что граждане устали от конфликта с Россией. В то же время он подчеркнул, что гордится силой духа сограждан.

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      Марина Совина
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