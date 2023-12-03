Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:25, 3 декабря 2023Наука и техника

Снайперский гранатомет для российских военных на СВО показали на видео

Российские оружейники представили снайперский гранатомет на базе АГС-30

Российские оружейники усовершенствовали автоматический станковый гранатомет АГС-30, сделав из него снайперский гранатомет. Специалист «Конструкторского бюро приборостроения» (КБП) Дмитрий Едалин представил новинку в эфире телеканала «Звезда».

В кадре он рассказывает об усовершенствованиях, в частности, на АГС-30 установлен интеллектуальный прицельный комплекс. Цифровой прицел показывает на мониторе дальность стрельбы при изменении угла наклона гранатомета. Также специалистам удалось уменьшить отдачу и вес оружия.

Во время испытаний в зоне специальной военной операции снайперский гранатомет с первой попытки поразил цель в виде пикапа на расстоянии двух километров.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      15-летнего российского школьника ударили ножом в шею. На него напали после вопроса про район

      Хуситы возобновят удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в Газе

      В Киеве митингующие потребовали вернуть с фронта мобилизованных

      Россиянин поехал в Монголию и описал переход границы фразой «та еще жесть»

      В Дагестане школьников отправили учиться в строительные вагоны

      Названы особенности ведения боевых действий в зоне СВО в снегопад

      Озвучены слова Киссинджера о главной проблеме в отношениях России и США

      В Германии указали на неспосбность Запада победить Россию на Украине

      Ударивших подростка ножом в шею показали на видео в наручниках

      СКА победил магнитогорский «Металлург» и выиграл 11-й матч в КХЛ подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости