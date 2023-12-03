Снайперский гранатомет для российских военных на СВО показали на видео

Российские оружейники представили снайперский гранатомет на базе АГС-30

Российские оружейники усовершенствовали автоматический станковый гранатомет АГС-30, сделав из него снайперский гранатомет. Специалист «Конструкторского бюро приборостроения» (КБП) Дмитрий Едалин представил новинку в эфире телеканала «Звезда».

В кадре он рассказывает об усовершенствованиях, в частности, на АГС-30 установлен интеллектуальный прицельный комплекс. Цифровой прицел показывает на мониторе дальность стрельбы при изменении угла наклона гранатомета. Также специалистам удалось уменьшить отдачу и вес оружия.

Во время испытаний в зоне специальной военной операции снайперский гранатомет с первой попытки поразил цель в виде пикапа на расстоянии двух километров.