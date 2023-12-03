Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:57, 3 декабря 2023Среда обитания

Воскресный снегопад оказался рекордным для Москвы

Синоптик Леус заявил, что снегопад 3 декабря оказался рекордным для Москвы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Снегопад в воскресенье, 3 декабря, оказался рекордным для Москвы — за всю историю наблюдений в этот день в российской столице еще ни разу не выпадало такое количество осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что к 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции, выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году, указал Леус.

При этом это только предварительные данные, добавил синоптик, так как снегопад еще продолжается, хоть уже и ослабел. «Точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа по местному времени», — пишет Леус.

Он также отметил, что больше всего осадков выпало в центре Москвы и в подмосковном Долгопрудном.

Днем в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве продлится сильнейший снегопад до утра 4 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      «Какой искренний человек!» Медведев похвалил главу Пентагона за раскрытие истинной причины помощи Киеву

      В офисе Зеленского опровергли информацию о конфликте с Залужным

      Украинцам предложили выбрать нового главкома ВСУ

      В офисе Зеленского признали неспособность нарастить военное производство

      В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек

      «Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ

      Воскресный снегопад оказался рекордным для Москвы

      Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии

      В Эстонии начали выдавать предупредительные листовки следующим в РФ гражданам

      Стало известно о грозящих Карпину санкциях за слова о дебилах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости