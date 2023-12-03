Воскресный снегопад оказался рекордным для Москвы

Синоптик Леус заявил, что снегопад 3 декабря оказался рекордным для Москвы

Снегопад в воскресенье, 3 декабря, оказался рекордным для Москвы — за всю историю наблюдений в этот день в российской столице еще ни разу не выпадало такое количество осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что к 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции, выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году, указал Леус.

При этом это только предварительные данные, добавил синоптик, так как снегопад еще продолжается, хоть уже и ослабел. «Точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа по местному времени», — пишет Леус.

Он также отметил, что больше всего осадков выпало в центре Москвы и в подмосковном Долгопрудном.

Днем в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве продлится сильнейший снегопад до утра 4 декабря.