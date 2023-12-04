50-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в откровенном наряде без бюстгальтера и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда «Вспомнить все» поделилась снимками, на которых она предстала в прозрачном облегающем платье, сквозь ткань которого видны трусы-слипы фиолетового цвета. На размещенных кадрах видно, что серебристые аппликации в виде цветков прикрывают соски обнаженной груди знаменитости. Свой образ она дополнила массивным колье и длинными серьгами.

Поклонники оценили внешний вид Бекинсейл в комментариях под постом. «Самая горячая женщина на свете», «Божественно и эффектно», «Невероятно красивая женщина», «Богиня!», «Всегда выглядишь потрясающе», — высказывались они.

Ранее Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластике и раскрыла причину появления в инвалидной коляске.