Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:47, 4 декабря 2023Среда обитания

Агата Муцениеце назвала Москву ужасной

Агата Муцениеце рассказала об ужасном первом впечатлении о Москве

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Globallookpress.com

Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце призналась, что сразу после переезда посчитала Москву ужасной. О своем первом впечатлении о столице она рассказала в YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Во-первых, везде были развешаны какие-то рекламные брошюрки, еще что-то», — отметила Муцениеце. Он добавила, что машину можно было вызвать определенным жестом руки, причем подъезжали сразу несколько автомобилей с поломками. Определенных зон для парковки не было, поэтому водители останавливались где захочется.

«Какой-то, как мне казалось, хаос. Мне казалось, что это город-хаос. Люди куда-то все бегут, едут, делают, нет какого-то четкого графика. Мне было ужасно тяжело первый год. Я думала: "Куда я попала?" Это просто ужас», — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что бывшего мужа Муцениеце актера Павла Прилучного обязали заплатить ей 26,5 тысячи рублей за его выселение из ее квартиры.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранки массово надевают шубы под русские песни и хотят быть «типичными славянками». Почему за этим следят миллионы?

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Поставщикам ЖКУ начнут компенсировать расходы из главной «кубышки» России

      Алибасов прокомментировал выселение Федосеевой-Шукшиной

      Костомаров рассказал о предстоящей операции

      Врач раскрыла россиянам опасность популярного тренда с трусами поверх колготок

      На Украине пожаловались на используемые ВСУ истребители

      Агата Муцениеце назвала Москву ужасной

      Наследник «некомпетентного» короля Карла III стал метить на его место

      США и Украина обвинили друг друга в ошибках при контрнаступлении ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости