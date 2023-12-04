Агата Муцениеце назвала Москву ужасной

Агата Муцениеце рассказала об ужасном первом впечатлении о Москве

Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце призналась, что сразу после переезда посчитала Москву ужасной. О своем первом впечатлении о столице она рассказала в YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Во-первых, везде были развешаны какие-то рекламные брошюрки, еще что-то», — отметила Муцениеце. Он добавила, что машину можно было вызвать определенным жестом руки, причем подъезжали сразу несколько автомобилей с поломками. Определенных зон для парковки не было, поэтому водители останавливались где захочется.

«Какой-то, как мне казалось, хаос. Мне казалось, что это город-хаос. Люди куда-то все бегут, едут, делают, нет какого-то четкого графика. Мне было ужасно тяжело первый год. Я думала: "Куда я попала?" Это просто ужас», — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что бывшего мужа Муцениеце актера Павла Прилучного обязали заплатить ей 26,5 тысячи рублей за его выселение из ее квартиры.