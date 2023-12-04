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14:27, 4 декабря 2023Среда обитания

Басков рассказал о нужде в деньгах из-за ремонта

Певец Николай Басков рассказал о нужде в деньгах из-за ремонта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Николай Басков нуждается в деньгах из-за ремонта. Об этом артист рассказал во время премии «Звезды дорожного радио», передает Telegram-канал POPCAKE.TV.

На вопрос журналиста о планах на новогоднюю ночь Басков ответил, что собирается работать — певец выступит в Дубае. «Так как очень много трат, надо работать без остановки пока. Потом отдохнем», — заявил артист.

Басков добавил, что в его жилье установлена интеллектуальная система «Умный дом» российского производства. Певец очень доволен качеством системы, а также отечественными стройматериалами и сантехникой. Артист не стал уточнять стоимость работ, заявив, что не считает потраченные на переделку жилья деньги.

Ранее певец Дима Билан показал интерьер своей московской квартиры с видом на Красную площадь. Судя по опубликованному артистом ролику, жилье нуждается в серьезном ремонте — на данный момент там нет мебели. Известно, что Билан заплатил за квартиру около 90 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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