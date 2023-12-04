Билли Айлиш в откровенном костюме и платке сравнили с библиотекаршей

Американская певица Билли Айлиш посетила гала-концерт в музее Академии в Лос-Анджелесе и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

21-летняя знаменитость появилась на красной дорожке в коричневой юбке длины макси и приталенном жакете, оформленном глубоким декольте и вертикальной полоской. При этом она подобрала к своему костюму шелковый платок. Кроме того, певица надела очки с прозрачными линзами и ожерелья.

Читатели издания не оценили откровенный образ звезды и сравнили ее с библиотекаршей. «Она похожа на 59-летнюю библиотекаршу по имени Сандра», «Вообще мне нравится ее творчество, но сейчас она просто смешна», «Ужасный образ и зубы», «Всеми силами пытается отвлечься от того факта, что она очень красивая женщина», «Господи всемогущий, что это?» — высказывались они.

В июне обувь Билли Айлиш высмеяли в сети словами «клоунские сапоги». Папарацци сняли исполнительницу в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с тренировки в фитнес-клубе. Звезда прошлась по улице в футболке с изображением группы Spice Girls, легинсах, черной бейсболке и массивных зимних сапогах-луноходах с широким голенищем, на шнуровке и платформе.