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19:47, 4 декабря 2023Мир

Бразилия заявила о приверженности Римскому статуту МУС в случае визита Путина

Президент Бразилии о визите Путина на саммит G20: мы привержены Римскому статуту
СюжетСаммит G20

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в Бразилии в следующем году, но ему придется столкнуться с последствиями международного ордера на его «арест», потому что Бразилия привержена Римскому статуту МУС. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает Reuters.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» российского лидера и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россия Римский статут МУС не признает.

Ранее бразильский лидер заявил, что Путин будет в безопасности во время своего визита в Бразилию. Он также добавил, что решение о возможном аресте российского президента во время приезда будут принимать суды, а не правительство или парламент.

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      Дарья Балацкая
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