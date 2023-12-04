Молодежь в Китае разочаровалась в городской жизни

Bloomberg: молодежь Китая стала переезжать в деревни из-за нехватки рабочих мест

Китайская молодежь разочаровалась в жизни в мегаполисах и стала чаще переезжать в деревни и мелкие города. Об этом сообщает Bloomberg.

Последние десятилетия молодежь переезжала в города в поисках работы, что способствовало быстрому развитию экономики страны. Однако по мере замедления темпов роста они ощутили на себе нехватку рабочих мест и стали покидать крупные агломерации. В результате Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь зафиксировали свое первое рекордное сокращение численности населения.

Власти Китая заметили тенденцию дауншифтинга: лидер страны Си Цзиньпин стал активно призывать молодежь «оживлять сельскую местность». Также правительство опубликовало план по привлечению 300 тысяч выпускников в сельские регионы к 2025 году. Предложения включают двухлетнее трудоустройство на государственную службу, сельскохозяйственные стажировки и программы инкубаторов, помогающие развивать бизнес-идеи.

«Мы понимаем, что молодежь — это самая крупная инвестиция семьи, даже большая, чем недвижимость. На воспитание молодого человека уходит 20 лет и более, поэтому его занятость напрямую влияет на всю семью. Вот почему правительство уделяет большое внимание занятости молодежи», — заявил вице-президент Университета Жэньминь в Пекине и советник Министерства по гражданским делам Ду Пэн.

Отток выпускников из городов, где разрабатываются технологические инновации, рискует еще больше подорвать экономический рост, в то время как замедление урбанизации снижает спрос на новые дома — один из основных факторов роста экономики. Несмотря на стабильность и преимущества в виде бесплатного жилья и питания, граждане оценивают необходимость переезжать из мегаполисов негативно — многие признают отсутствие альтернативы работе, которая не соответствует их навыкам.

В августе Китай приостановил публикацию данных о молодежной безработице. Представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй объяснил ситуацию тем, что «статистическая работа нуждается в постоянном совершенствовании», а экономика и общество меняются и развиваются. В июне 2023 года уровень безработицы в городах достиг рекордных 21,3 процента среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. При этом показатель зарегистрированной безработицы в Китае среди всех возрастных категорий составлял 5,3 процента.