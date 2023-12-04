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11:55, 4 декабря 2023Россия

Чиновникам российского региона запретили новогодние корпоративы

Калужский губернатор Шапша запретил чиновникам региона новогодние копроративы

Фото: Unsplash

Калужский губернатор Владислав Шапша вновь запретил чиновникам региона проводить новогодние корпоративы. Об этом он предупредил на заседании местного правительства 4 декабря, пишет KP.RU.

По информации издания, глава региона заявил, что в настоящее время такие мероприятия неуместны.

Впервые новогодние корпоративы для чиновников Калужской области отменили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в 2022 году Шапша призвал отказаться от празднования в связи с проведением спецоперации, пишет портал «Калужские новости».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что масштабное празднование Нового года с фейерверками, большими застольями и корпоративами во время специальной военной операции на Украине некорректно и неэтично. Однако он заверил, что утренники в детских садах и школах Крыма обязательно состоятся, в городах и поселках поставят новогодние елки.

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      Константин Лысяков
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