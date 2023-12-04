Чиновникам российского региона запретили новогодние корпоративы

Калужский губернатор Шапша запретил чиновникам региона новогодние копроративы

Калужский губернатор Владислав Шапша вновь запретил чиновникам региона проводить новогодние корпоративы. Об этом он предупредил на заседании местного правительства 4 декабря, пишет KP.RU.

По информации издания, глава региона заявил, что в настоящее время такие мероприятия неуместны.

Впервые новогодние корпоративы для чиновников Калужской области отменили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в 2022 году Шапша призвал отказаться от празднования в связи с проведением спецоперации, пишет портал «Калужские новости».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что масштабное празднование Нового года с фейерверками, большими застольями и корпоративами во время специальной военной операции на Украине некорректно и неэтично. Однако он заверил, что утренники в детских садах и школах Крыма обязательно состоятся, в городах и поселках поставят новогодние елки.