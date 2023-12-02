Власти Крыма высказались о праздновании Нового года на фоне СВО

Аксенов счел неэтичным банкеты и салюты на Новый год, пока идет СВО на Украине

Масштабное празднование Нового года с фейерверками, большими застольями и корпоративами во время специальной военной операции (СВО) на Украине некорректно и неэтично. К такому выводу пришел глава Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

По его словам, встреча Нового года с помпезными застольями и широким размахи неэтично, «когда товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну». «Надо помнить об этом, быть скромными», — заявил Аксенов.

Он добавил, что на Новый год людей не должна кардинально сильно разделять обстановка. «И ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах», — сообщил глава Крыма.

При этом Аксенов утверждает, что утренники в детских садах и школах Крыма обязательно состоятся, в городах и поселках поставят новогодние елки. В то же время массовые мероприятия на площадях, в том числе концерты и фейерверк, будут отменены. «Когда победим [в зоне СВО], празднование станет самым масштабным», — пообещал он.

Ранее стало известно, что в приграничном российском регионе более чем на два месяца запретили салюты. Курскую область ограничат в использовании в том числе праздничной пиротехники до 25 января 2024 года. Такие меры, как объяснял глава Роман Старовойт, необходимы для обеспечения безопасности жителей региона. Аналогичные меры власти принимали и в 2022-м на фоне обстрелов региона.