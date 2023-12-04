Звезда «Дома-2» пыталась попасть домой и сломала шлагбаум

Экс-участник «Дома-2» Даниэль Чистов сломал шлагбаум на въезде в свой ЖК

Звезда телепроекта «Дом-2» Даниэль Чистов сломал шлагбаум, пытаясь вместе с женой Надеждой Ермаковой въехать в свой жилищный комплекс (ЖК). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В беседе с журналистами Чистов пояснил, что камера на въезде не смогла считать номер его автомобиля, а охранник заявил, что это не его проблема. Кроме того, Чистов отметил, что шлагбаум не ломал, а лишь приподнял. В случае претензий со стороны местной управляющей компании участник телепроекта предоставит записи с камер видеонаблюдения.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, что подарила матери квартиру. Сейчас там идет ремонт: на кадрах, снятых на новой жилплощади, видны необлицованные кирпичные стены и пол без отделки.