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19:25, 4 декабря 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» пыталась попасть домой и сломала шлагбаум

Экс-участник «Дома-2» Даниэль Чистов сломал шлагбаум на въезде в свой ЖК

Кадр: Telegram-канал Mash

Звезда телепроекта «Дом-2» Даниэль Чистов сломал шлагбаум, пытаясь вместе с женой Надеждой Ермаковой въехать в свой жилищный комплекс (ЖК). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В беседе с журналистами Чистов пояснил, что камера на въезде не смогла считать номер его автомобиля, а охранник заявил, что это не его проблема. Кроме того, Чистов отметил, что шлагбаум не ломал, а лишь приподнял. В случае претензий со стороны местной управляющей компании участник телепроекта предоставит записи с камер видеонаблюдения.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, что подарила матери квартиру. Сейчас там идет ремонт: на кадрах, снятых на новой жилплощади, видны необлицованные кирпичные стены и пол без отделки.

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      Виктория Клабукова
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