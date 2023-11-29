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17:43, 29 ноября 2023Среда обитания

Бывшая участница «Дома-2» подарила матери квартиру

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук подарила матери квартиру

Кадр: «Дом 2»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, что подарила матери квартиру. Об этом блогерша сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она рассказала, что купила квартиру еще в июле, в настоящее время там идет ремонт. Пинчук показала кадры, на которых видны необлицованные кирпичные стены и пол без отделки.

Летом 2023 года Пинчук рассказала о проблемах с квартирой в Москве. Она заявила, что из-за ошибки застройщика в ее спальне протекает потолок, из-за чего экс-участнице реалити-шоу приходится подставлять ведра под капающую воду. Также девушка говорила о слишком дорогом ремонте и указывала на его низкое качество.

Ранее сообщалось, что Пинчук потеряла пять миллионов рублей. Год назад девушке предложили инвестировать в проект, который впоследствии должен был принести прибыль в размере 20 процентов от вложенной суммы. Пинчук перевела неизвестным средства наличными, но не получила ни дивидентов, ни самих денег.

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      Мария Черкасова
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