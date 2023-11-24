Бывшая участница «Дома-2» отдала мошенникам пять миллионов рублей

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук отдала мошенникам пять миллионов рублей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» блогерша Ирина Пинчук потеряла пять миллионов рублей. Как сообщает «112» в Telegram, она отдала деньги мошенникам, которые представились инвесторами.

В публикации утверждается, что год назад Пинчук предложили инвестировать в проект. Впоследствии он якобы должен был принести прибыль в размере 20 процентов от вложенной суммы. Согласившись на это, блогерша передала тем, кто обратился к ней с этим предложением, пять миллионов рублей наличными.

Однако спустя год Пинчук не смогла ни получить дивиденды, ни вернуть вложенные в проект деньги. После этого экс-участница реалити-шоу обратилась в полицию.

Ранее бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман отдал телефонным мошенникам более миллиона рублей. Злоумышленники убедили журналиста снять деньги с банковского счета и передать курьеру.