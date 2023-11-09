Российский журналист отдал более миллиона рублей телефонным мошенникам

Бывший замглавреда «Эха Москвы» Бунтман отдал больше миллиона рублей мошенникам

Бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман пострадал от действий телефонных мошенников. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Российский журналист рассказал, что в середине октября ему позвонили незвестные, представившиеся сотрудниками Центрального банка России и ФСБ. Собеседники убедили Бунтмана снять все наличные деньги и передать их курьеру. Отмечается, что звонок от мошенников поступил ему через Telegram.

Обналичив деньги, журналист отдал их курьеру, который, как утверждали мошенники, должен был отвезти их в безопасное место. Украденная сумма, по данным Mash, составила более миллиона рублей. Бунтман обратился в полицию через три недели после случившегося. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее от действий телефонных мошенников пострадал бард Наиль Шайдуллин. Злоумышленники украли с его карт 756 тысяч рублей.

В мае российский музыкант Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) отдал мошенникам миллион рублей. Он также обратился в полицию.