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12:01, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Российский журналист отдал более миллиона рублей телефонным мошенникам

Бывший замглавреда «Эха Москвы» Бунтман отдал больше миллиона рублей мошенникам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман пострадал от действий телефонных мошенников. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Российский журналист рассказал, что в середине октября ему позвонили незвестные, представившиеся сотрудниками Центрального банка России и ФСБ. Собеседники убедили Бунтмана снять все наличные деньги и передать их курьеру. Отмечается, что звонок от мошенников поступил ему через Telegram.

Обналичив деньги, журналист отдал их курьеру, который, как утверждали мошенники, должен был отвезти их в безопасное место. Украденная сумма, по данным Mash, составила более миллиона рублей. Бунтман обратился в полицию через три недели после случившегося. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее от действий телефонных мошенников пострадал бард Наиль Шайдуллин. Злоумышленники украли с его карт 756 тысяч рублей.

В мае российский музыкант Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) отдал мошенникам миллион рублей. Он также обратился в полицию.

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      Мария Большакова
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